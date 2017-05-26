Услугой "брак в сутки" воспользовалось 8,5 тыс. пар - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Проектом "брак в сутки" за полтора года его существования воспользовались 8500 украинских пар. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.
"Несмотря на большое количество критики определенных консерваторов и бюрократов, мы ввели проект "брак в сутки". В Украине сейчас в 35 городах местные общины, городские головы создают условия для предоставления такой приятной услуги украинским молодоженам, как женитьба. 8500 украинских пар воспользовались этой услугой", - сообщил П.Петренко.
Он также сообщил данные статистики по разводам.
"Очень приятная статистика. За эти полтора года действия данного пилотного проекта по 8500 пар развелись всего 0,3 процента - несколько пар. Это в десятки раз меньше, чем общая статистика разводов в стране", - подчеркнул министр.
П.Петренко добавил, что только за 2015-2016 год услугой по онлайн-регистрации брака и подачи документов через Интернет воспользовались 23000 украинских пар.
Напомним, на 14 декабря 2016 услугой регистрации брака за 24 часа воспользовались 3 тыс. 122 пары в шести городах Украины.