Послуги для ВПО у "Дії" тимчасово не працюватимуть через оновлення - Мінцифра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У за стосунку "Дія" з 1 листопада буде тимчасово недоступний сервіс "Допомога для ВПО", оскільки міністерство цифрової трансформації спільно з Мінсоцполітики оновлюватимуть сервіси. Про це повідомляє Мінцифри, пише УНН.
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"Якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, зможете зробити це офлайн", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що після оновлення сервісу подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину. Крім того, виплати отримають діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї,також зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.
"Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам", - нагадали в Мінцифри.
У відомстві зазначили, що після оновлення у "Дії", як і раніше, переселенці зможуть змінити фактичне місце проживання або ж скасувати статус ВПО.
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