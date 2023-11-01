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Послуги для ВПО у "Дії" тимчасово не працюватимуть через оновлення - Мінцифра

Київ • УНН

 • 145556 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У за стосунку "Дія" з 1 листопада буде тимчасово недоступний сервіс "Допомога для ВПО", оскільки міністерство цифрової трансформації спільно з Мінсоцполітики оновлюватимуть сервіси. Про це повідомляє Мінцифри, пише УНН.

Послуги для ВПО у "Дії" тимчасово не працюватимуть через оновлення - Мінцифра

Цитата

"Якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, зможете зробити це офлайн", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що після оновлення сервісу подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину. Крім того, виплати отримають діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї,також зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

"Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам", - нагадали в Мінцифри.

У відомстві зазначили, що після оновлення у "Дії", як і раніше, переселенці зможуть змінити фактичне місце проживання або ж скасувати статус ВПО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 19 тисяч людей отримали кошти на відновлення житла за заявками через "Дію"

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