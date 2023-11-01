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Услуги для ВПЛ в "Дії" временно не будут работать из-за обновления - Минцифра

Киев • УНН

 • 145556 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В за отношения "Дія" с 1 ноября будет временно недоступен сервис "Помощь для ВПЛ", поскольку министерство цифровой трансформации совместно с Минсоцполитики будут обновлять сервисы. Об этом сообщает Минцифры, пишет УНН.

Услуги для ВПЛ в "Дії" временно не будут работать из-за обновления - Минцифра

Цитата

"Если вам необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в "Дії" не работает, сможете сделать это офлайн", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после обновления сервиса подать заявление можно будет сразу на всю семью: детей, мужа или жену. Кроме того, выплаты получат дети ВПЛ, которые родились после переезда семьи, также изменятся условия выплат: фокус будет на гражданах, которые находятся в сложных обстоятельствах.

"Если вы получали помощь раньше, то вы будете получать ее еще в течение нескольких месяцев. Правительство с 1 августа продлило выплаты еще на полгода. Далее помощь будет продлена тем гражданам, которые соответствуют условиям", - напомнили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что после обновления в "Дії", как и раньше, переселенцы смогут изменить фактическое место жительства или же отменить статус ВПЛ.

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