Посли ЄС голосуватимуть за "безвіз" Україні 26 квітня - ЗМІ

"Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для України. 521 - "за", 75 - "проти", 36 - утрималися. Посли ЄС голосуватимуть 26 квітня", - повідомив він.

Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.

Напередодні, 5 квітня, відбулися дебати щодо цього питання.

Більшість європарламентарів наголосили на тому, що зараз саме час дозволити українцям подорожувати в країни ЄС без віз. Частина європарламентарів вважають, що Україна виконала всі вимоги ЄС і, на думку деяких депутатів, в реформуванні країни відчутний прогрес.

Представники окремих партій, зокрема французької партії “Національний фронт”, виступали проти, наголошуючи на зростанні рівня злочинності в країні, корупцію, конфлікт з Росією та загальний стан дотримання прав людини в країні.

Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України завершився успішно.

Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.

Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.