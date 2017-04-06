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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60354 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164463 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120724 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119151 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113940 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Послы ЕС будут голосовать за "безвиз" Украине 26 апреля - СМИ

Послы ЕС будут голосовать за "безвиз" Украине 26 апреля - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12379 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (Coreper) будет голосовать за вопрос о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в страны ЕС 26 апреля. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для Украины. 521 - "за", 75 - "против", 36 - воздержались. Послы ЕС будут голосовать 26 апреля", - сообщил он.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Накануне, 5 апреля, состоялись дебаты по этому вопросу.

Большинство европарламентариев отметили, что сейчас самое время позволить украинцам путешествовать в страны ЕС без виз. Часть европарламентариев считают, что Украина выполнила все требования ЕС и, по мнению некоторых депутатов, в реформировании страны ощутим прогресс.

Представители отдельных партий, в частности французской партии "Национальный фронт", выступали против, подчеркивая рост уровня преступности в стране, коррупцию, конфликт с Россией и общее состояние соблюдения прав человека в стране.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решение вопроса "безвиза" Украине к началу лета.

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