Послы ЕС будут голосовать за "безвиз" Украине 26 апреля - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (Coreper) будет голосовать за вопрос о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в страны ЕС 26 апреля. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для Украины. 521 - "за", 75 - "против", 36 - воздержались. Послы ЕС будут голосовать 26 апреля", - сообщил он.
Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.
Накануне, 5 апреля, состоялись дебаты по этому вопросу.
Большинство европарламентариев отметили, что сейчас самое время позволить украинцам путешествовать в страны ЕС без виз. Часть европарламентариев считают, что Украина выполнила все требования ЕС и, по мнению некоторых депутатов, в реформировании страны ощутим прогресс.
Представители отдельных партий, в частности французской партии "Национальный фронт", выступали против, подчеркивая рост уровня преступности в стране, коррупцию, конфликт с Россией и общее состояние соблюдения прав человека в стране.
Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.
Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решение вопроса "безвиза" Украине к началу лета.