Посли країн ЄС сьогодні вперше обговорять "Північний потік-2"

Відповідно до цих змін, усі газогони, також імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати євросоюзному законодавству.

Представники Болгарії, яка головує в ЄС інформують, що після сьогоднішніх зустрічей послів не треба розраховувати на узгодження спільної позиції. Країни-члени мають розробити план виходу з застою.

Спільних узгоджень вже чекає Європейський парламент, позиція якого співпадає з думкою опонентів "Північного потоку-2".

Остаточна форма нормативних актів буде залежати від результатів переговорів між представниками урядів ЄС та депутатів Європарламенту.



Як повідомляв УНН, Україна наразі веде переговори з Німеччиною і створює групу у Євросоюзі, яка має зупинити російський проект газопроводу "Північний потік-2", яким газ має постачатися з РФ до Німеччини в обхід України.



Нагадаємо, "Нафтогаз" повідомляв, що реалізація "Північного потоку-2" призведе до незворотних наслідків і знищить конкуренцію на європейському газовому ринку.