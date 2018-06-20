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Посли країн ЄС сьогодні вперше обговорять "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 9377 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Посли країн ЄС, сьогодні 20 червня, вперше обговорять у Брюсселі зміни до газової директиви, які ускладнюватимуть будівництво газопроводу "Північний потік-2". Це крок уперед у роботі над поправкою, яку просуває Польща. До цих пір, Болгарія, яка цього півріччя очолює роботу Євросоюзу, стримувала ці дії, обмеживши їх лише технічними дискусіями на експертному рівні. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Відповідно до цих змін, усі газогони, також імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати євросоюзному законодавству.

Представники Болгарії, яка головує в ЄС інформують, що після сьогоднішніх зустрічей послів не треба розраховувати на узгодження спільної позиції. Країни-члени мають розробити план виходу з застою.

Спільних узгоджень вже чекає Європейський парламент, позиція якого співпадає з думкою опонентів "Північного потоку-2".

Остаточна форма нормативних актів буде залежати від результатів переговорів між представниками урядів ЄС та депутатів Європарламенту.

Як повідомляв УНН, Україна наразі веде переговори з Німеччиною і створює групу у Євросоюзі, яка має зупинити російський проект газопроводу "Північний потік-2", яким газ має постачатися з РФ до Німеччини в обхід України.

Нагадаємо, "Нафтогаз" повідомляв, що реалізація "Північного потоку-2" призведе до незворотних наслідків і знищить конкуренцію на європейському газовому ринку.

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