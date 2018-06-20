Послы стран ЕС сегодня впервые обсудят "Северный поток-2"

Согласно этим изменениям, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать евросоюзному законодательству.

Представители Болгарии, которая председательствует в ЕС информируют, что после сегодняшних встреч послов не надо рассчитывать на согласование общей позиции. Страны-члены должны разработать план выхода из застоя.

Совместных согласований уже ждет Европейский парламент, позиция которого совпадает с мнением оппонентов "Северного потока-2".

Окончательная форма нормативных актов будет зависеть от результатов переговоров между представителями правительств ЕС и депутатов Европарламента.



Как сообщал УНН, Украина сейчас ведет переговоры с Германией и создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.



Напомним, "Нафтогаз" сообщал, что реализация "Северного потока-2" приведет к необратимым последствиям и уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке.