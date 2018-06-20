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Послы стран ЕС сегодня впервые обсудят "Северный поток-2"

Послы стран ЕС сегодня впервые обсудят "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Послы стран ЕС, сегодня 20 июня, впервые обсудят в Брюсселе изменения в газовую директиву, которые осложнят строительство газопровода "Северный поток-2". Это шаг вперед в работе над поправкой, которую продвигает Польша. До сих пор, Болгария, которая в этом полугодии возглавляет работу Евросоюза, сдерживала эти действия, ограничив их только техническими дискуссиями на экспертном уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Согласно этим изменениям, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать евросоюзному законодательству.

Представители Болгарии, которая председательствует в ЕС информируют, что после сегодняшних встреч послов не надо рассчитывать на согласование общей позиции. Страны-члены должны разработать план выхода из застоя.

Совместных согласований уже ждет Европейский парламент, позиция которого совпадает с мнением оппонентов "Северного потока-2".

Окончательная форма нормативных актов будет зависеть от результатов переговоров между представителями правительств ЕС и депутатов Европарламента.

Как сообщал УНН, Украина сейчас ведет переговоры с Германией и создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.

Напомним, "Нафтогаз" сообщал, что реализация "Северного потока-2" приведет к необратимым последствиям и уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке.

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