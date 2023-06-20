Посли країн G7 пообіцяли подвоїти зусилля, щоб позбавити рф компонентів для виробництва зброї

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“Посли G7 підтримують усіх українців, які терплять постійну загрозу і знищення ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні”, — зазначається у заяві.

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