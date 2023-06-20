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Послы стран G7 пообещали удвоить усилия, чтобы лишить рф компонентов для производства оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Послы стран G7 в Украине обещают удвоить свои усилия, чтобы лишить рф компонентов для производства оружия, которым наносятся удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Об этом говорится в совместном заявлении послов в Twitter, пишет УНН.

Послы стран G7 пообещали удвоить усилия, чтобы лишить рф компонентов для производства оружия

Цитата

“Послы G7 поддерживают всех украинцев, которые терпят постоянную угрозу и уничтожение ракетных атак России. Мы удваиваем наши усилия, чтобы лишить Россию компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре в Украине”, — отмечается в заявлении.

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