Посли G7 підтримали українську «Формулу миру»
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Посли країн «Групи семи» на зустрічі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком підтвердили підтримку основних принципів «Формули миру» Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter японського головування у групі послів країн «Групи семи».
Цитата
"Посли G7 зустрілися з головою ОП Андрієм Єрмаком і підтвердили нашу підтримку зусиль Володимира Зеленського щодо просування всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН, також ми підтримуємо основні принципи, викладені у його Формулі миру", - говориться у повідомленні.
Дипломати додали, що підтримуючи стійкість України проти агресії росії, вони також цінують зобов’язання Києва щодо продовження реформ, які зміцнюють Україну, підсилюють її безпеку та допомагають укріпити демократію.
Доповнення
Як повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, на зустрічі обговорили подальші кроки з реалізації ініціатив України щодо відновлення миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права.
За словами Єрмака, на сьогодні українська «Формула миру» є єдиним мирним планом, який має підтримку ООН.
«Саме український план досягнення миру має бути взятий за основу, оскільки війна триває на нашій території», написав Єрмак у Telegram.
Також зазначив, що українська «Формула миру» має універсальний характер і може бути застосована не лише для припинення війни, а й для подолання наявних чи запобігання новим кризам у світі.
Нагадаємо
15 листопада 2022 року під час виступу на саміті G20 Зеленський презентував українську формулу миру, до якої входить 10 пунктів. Вона передбачає координацію міжнародних зусиль щодо встановлення ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки. Одним із головних положень є виведення російських військ з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів.