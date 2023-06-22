Послы G7 поддержали украинскую "Формулу мира"

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"Послы G7 встретились с главой ОП Андреем Ермаком и подтвердили нашу поддержку усилий Владимира Зеленского по продвижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, также мы поддерживаем основные принципы, изложенные в его Формуле мира", - говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что поддерживая устойчивость Украины против агрессии россии, они также ценят обязательства Киева по продолжению реформ, которые укрепляют Украину, усиливают ее безопасность и помогают укрепить ее демократию.

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Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, на встрече обсудили дальнейшие шаги по реализации инициатив Украины по восстановлению мира на основе уважения Устава ООН и международного права.

По словам Ермака, на сегодня украинская «Формула мира» является единственным мирным планом, который имеет поддержку ООН.

«Именно украинский план достижения мира должен быть взят за основу, поскольку война продолжается на нашей территории», написал Ермак в Telegram.

Также отметил, что украинская «Формула мира» имеет универсальный характер и может быть применена не только для прекращения войны, но и для преодоления существующих или предотвращения новых кризисов в мире.



Напомним

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую "Формулу мира", в которую входит 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.