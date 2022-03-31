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Послали з іржавою зброєю як гарматне м’ясо: полонені військові з Донбасу про те, як опинилися на війні в Україні

Київ • УНН

 • 146442 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Російська влада посилає студентів з окупованого Донбасу на війну в Україну як гарматне м’ясо. Хлопцям видали іржаву зброю ще радянських часів та обманом відправили до Харківської області. Про це під час брифінгу розповіли полонені “військові”, які є студентами вишів в окупованому Донбасі, пише УНН.

Послали з іржавою зброєю як гарматне м’ясо: полонені військові з Донбасу про те, як опинилися на війні в Україні

Цитата

“Нас посадили у поїзд, а там лише показали, як розібрати та зібрати зброю, особливо нічого не пояснюючи. Ми абияк її розібрали. Більшість зброї була іржавою. Є приклади в одного хлопця: він витяг пружину зі ствольного короба. Вона настільки іржава була, що просто розпалася в його руках. Таке озброєння було. Ми поїздом їхали два дні. Нарешті привезли до спортивного центру, ми там пробули один день. Нам казали, що нас у росію відвезуть на навчання, бо полігонів у нас ніяких немає. Вчитися нема де. Там навчатимуть. Пробули один день. І наступного дня: "Ми вас відвозимо". Ніхто не говорив куди, на скільки… Все як завжди. Тільки після приїзду до селища Веселе Харківської області в Україні, ми зрозуміли, де ми знаходимося, та були шоковані”, – розповів студент другого курсу “Донецького національного технічного університету” Васильченко Владислав Ігорович.

Деталі

Схожу історію розповів і військовополонений Єгор Марікуца, студент "Донбаської юридичної академії", який жив у Донецьку.

Він зазначив, що 23 лютого 2022 року отримав повідомлення про "навчальні збори" і з’явився за викликом. Йому повідомили про те, що він має бути у цивільному одязі та мати при собі їжу на одну добу. Аналогічним чином було мобілізовано студентів окупованої Макіївки та Єнакієвого, їм по 19-22 роки.

У Макіівці на зборному пункті всім студентами видали форму та зброю з мінімальним запасом набоїв, та радянські каски.

“Ремені були з радянськими прапорами, каски часів Другої світової війни, у одного з хлопців така каска впала с метрової висоти та просто розкололась навпіл”, – розповідає 19-річний Юрій Сікач, військовополонений студент "Донецької академії управління".

Далі через залізничну станцію Іловайськ (окупована територія України) їх вивезли до РФ, сказавши, що вони ідуть на навчання на територію РФ, і через кілька днів їх привезли і район села Веселе Харківської області.

“Ми не розуміли, навіщо куди ми їдемо, казали, що у росію, на “курс молодого бойца”. Ніхто точно не знав, нам нічого не говорили. Наш взвод сформувався вже в Україні, в Харківській області", – сказав полонений Єгор Марікуца.

Студенти, яких взято у полон, розповідають, що головним їхнім завданням у Харківській області було копати окопи, укріплювати блок-пости та чергувати в нарядах. Командири пробували вчити їх стріляти зі зброї, але тих, хто скаржився на поганий зір та відмовлявся стріляти, били та знущались.

Всі військовополонені скаржаться на те, що російські командири видавали їм один сухпай на 8-12 людей, і вони міняли свої сигарети та їжу у цивільного населення.

Примусово мобілізованим російське командування не надавало ніякої медичної допомоги.

“Ніхто з нас ніколи не стріляв з автомата, нікого не вбивав, не вчиняв насильства, не вчиняв мародерства, не крав. Ми просто чергували на блокпостах", - каже військовополонений студент Даниіл Дедіков, 2000 року народження.

За словами військовополонених, вони здались у полон ЗСУ за першої можливості. Коли опорний пункт було захоплено ЗСУ, студенти ховались у підвалі, опору не чинили, склали зброю.

“Вночі в наряді було дуже страшно, стріляли, щось літало. Зранку стало тихіше, ми повернулись щоб поспати, нас взводний відправив у підвал, ми чекали: навіть не знаю чого. Коли почули стрільбу та крики – кинули зброю та здались у полон", - каже Артем Немчинов, 20-річний військовополонений студент з Макіївки.

“Нам казали, що ми закріплені за шостою армією рф, вона повинна була просуватись вперед, а ми повинні були йти за ними, облаштовувати очищену територію, але здається, нас відправили перед армією", - сказав військовополонений Єгор Марікуца.

Мобілізованих солдатів взяли у полон 25 березня на Харківщині. Серед них біли студенти "Донбаської юридичної академії", "Донецького національного технічного університету", "Донецької академії управління", "Донецького політехнічного коледжу".

Додамо

З початку війни рф втратила в Україні приблизно 17,5 тис. осіб, 614 танків, 135 літаків, 131 гелікоптер та сотні одиниць іншої військової техніки.

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