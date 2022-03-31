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Послали со ржавым оружием как пушечное мясо: пленные военные из Донбасса о том, как оказались на войне в Украине

Киев • УНН

 • 146442 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские власти посылают студентов из оккупированного Донбасса на войну в Украину как пушечное мясо. Ребятам выдали ржавое оружие еще советских времен и обманом отправили в Харьковскую область. Об этом во время брифинга рассказали пленные “военные”, которые являются студентами вузов в оккупированном Донбассе, пишет УНН.

Послали со ржавым оружием как пушечное мясо: пленные военные из Донбасса о том, как оказались на войне в Украине

Цитата

“Нас посадили в поезд, а там только показали, как разобрать и собрать оружие, особенно ничего не объясняя. Мы как-нибудь ее разобрали. Большинство оружия было ржавым. Есть примеры у одного парня: он вытащил пружину из ствольного короба. Она такая ржавая была, что просто распалась в его руках. Такое вооружение было. Мы на поезде ехали два дня. Наконец-то привезли в спортивный центр, мы там пробыли один день. Нам говорили, что нас в россию отвезут на учебу, потому что полигонов у нас никаких нет. Учиться негде. Там будут учить. Пробыли один день. И на следующий день: "Мы вас увозим". Никто не говорил куда, сколько… Все как всегда. Только по приезде в поселок Веселое Харьковской области в Украине, мы поняли, где мы находимся, и были шокированы”, – рассказал студент второго курса “Донецкого национального технического университета” Васильченко Владислав Игоревич.

Детали

Похожую историю рассказал и военнопленный Егор Марикуца, студент "Донбасской юридической академии", проживавший в Донецке.

Он отметил, что 23 февраля 2022 года получил сообщение об "учебном собрании" и явился по вызову. Ему сообщили о том, что он должен быть в гражданской одежде и иметь при себе еду на сутки. Аналогичным образом были мобилизованы студенты оккупированной Макеевки и Енакиево, им по 19-22 года.

В Макеевке на сборном пункте всем студентам выдали форму и оружие с минимальным запасом патронов и советские каски.

"Ремни были с советскими флагами, каски времен Второй мировой войны, у одного из ребят такая каска упала с метровой высоты и просто раскололась пополам", - рассказывает 19-летний Юрий Сикач, военнопленный студент "Донецкой академии управления".

Далее через железнодорожную станцию ​​Иловайск (оккупированная территория Украины) их вывезли в рф, сказав, что они идут на учебу на территорию россии, и через несколько дней их привезли и район села Веселое Харьковской области.

“Мы не понимали, зачем, куда мы едем, говорили, что мы в россию, на “курс молодого бойца”. Никто точно не знал, нам ничего не говорили. Наш взвод сформировался уже в Украине, в Харьковской области", – сказал пленник Егор Марикуца.

Студенты, взятые в плен, рассказывают, что главной их задачей в Харьковской области было копать окопы, укреплять блок-посты и дежурить в нарядах. Командиры пытались учить их стрелять из оружия, но тех, кто жаловался на зрение и отказывался стрелять, избивали и издевались.

Все военнопленные жалуются, что российские командиры выдавали им один сухпай на 8-12 человек, и они меняли свои сигареты и еду у гражданского населения.

Принудительно мобилизованное российское командование не оказывало никакой медицинской помощи.

"Никто из нас никогда не стрелял из автомата, никого не убивал, не совершал насилия, не совершал мародерства, не воровал. Мы просто дежурили на блокпостах", - говорит военнопленный студент Даниил Дедиков, 2000 года рождения.

По словам военнопленных, они сдались в плен ВСУ при первой возможности. Когда опорный пункт был захвачен ВСУ, студенты прятались в подвале, не сопротивлялись, сложили оружие.

"Ночью в наряде было очень страшно, стреляли, что-то летало. Утром стало тише, мы вернулись, чтобы поспать, нас взводный отправил в подвал, мы ждали: даже не знаю, чего. Когда услышали стрельбу и крики, бросили оружие и сдались в плен", - говорит Артем Немчинов, 20-летний военнопленный студент из Макеевки.

"Нам говорили, что мы закреплены за шестой армией россии, она должна была продвигаться вперед, а мы должны были идти за ними, обустраивать очищенную территорию, но кажется, нас отправили перед армией", - сказал военнопленный Егор Марикуца.

Мобилизированных солдат пленили 25 марта в Харьковской области. Среди них были студенты "Донбасской юридической академии", "Донецкого национального технического университета", "Донецкой академии управления", "Донецкого политехнического колледжа".

Добавим

С начала войны россия потеряла в Украине примерно 17,5 тыс. человек, 614 танков, 135 самолетов, 131 вертолет и сотни единиц другой военной техники.

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