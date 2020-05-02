Послаблення карантину в Черкасах: правоохоронці проводять слідчі дії щодо можливих порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За фактом прийняття рішення про послаблення карантину у Черкасах мером міста Анатолієм Бондаренком відбувається розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих порушень санітарних норм під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, інформує УНН.
"Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області на підставі публікацій в мережі Інтернет внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради при прийнятті рішення про послаблення карантину на території м. Черкаси", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.
"На цей час в м. Черкаси працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання. Крім того, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території м. Черкаси Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створено мобільні групи по проведенню превентивної роботи серед представників малого та середнього бізнесу та вжиття заходів щодо недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19", - повідомили правоохоронці.
За інформацією прокуратури, на цей час слідство триває, слідчими та процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих (розшукових) дії, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин події. Хід розслідування вказаного провадження контролюється органами прокуратури Черкаської області.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Офісі Президента дали розширений коментар від першого заступника керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова щодо "переписка" із мером Черкас Анатолієм Бондаренком, у якій, за словами мера, Трофімов йому погрожував.
Нагадаємо, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, що суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.
Також мер міста Анатолій Бондаренко показав повістку на допит.