Послаблення карантину у Черкасах: активіст заявив про вручення повісток членам виконкому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Поліція сьогодні вручала членам виконкому у Черкасах повістки у справі про послаблення карантину у місті. Про це в Facebook повідомив лідер черкаського осередку Національного корпусу Дмитро Кухарчук, передає УНН.
"Поліція вручає членам виконкому повістки за вчорашнє рішення", - написав Кахарчук.
Також він анонсував о 17 годині під ГУНП у місті акцію проти "свавілля".
Нагадаємо, через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження.
Мер Черкас відреагував на провадження через послаблення карантину у місті.