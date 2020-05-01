Ослабление карантина в Черкассах: активист заявил о вручении повесток членам исполкома

"Полиция вручает членам исполкома повестки за вчерашнее решение", - написал Кахарчук.

Также он анонсировал в 17 часов под ГУНП в городе акцию против "беспредела".

Напомним, из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство.

Мэр Черкасс отреагировал на производств из-за ослабления карантина в городе.