Посла Білорусі викликали в МЗС Чехії після звинувачень Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Білоруського посла в Чехії викликали в МЗС країни у середу для роз'яснення слів президента республіки Олександра Лукашенка, який раніше заявляв, що акції протесту могли координуватися з Чехії. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС і Telegram-канал "Наша Ніва", передає УНН.
“Ми ні в якому разі не можемо з цим погодитися. Ми хочемо з’ясувати, чому він сказав такі слова. Чекаємо доказів. Ми висловили рішучий протест у зв’язку з цією заявою, спрямованою проти Чеської Республіки”, - сказав міністр Томаш Петржічек, якого цитує "Наша Ніва".
Голова МЗС Чехії також повідомив, що білоруському послу висловили “рішучу незгоду з тим, що відбувається в Білорусі”, де, за його словами, має місце “придушення мітингів, жорстоке поводження з демонстрантами”.
“Ми також висловили незгоду з тим, як проходила вся передвиборна кампанія, під час якої були арештовані представники опозиції. Той факт, що для контролю за голосуванням не була допущена місія міжнародних спостерігачів, ясно доводить, що вибори не були вільними”, — заявив Петржічек.
Очільник чеської дипломатії не виключив можливість введення Євросоюзом санкцій проти керівництва Білорусі.
“У п’ятницю ситуацію в Білорусі розглянуть міністри закордонних справ держав — членів ЄС. Йтиметься і про можливе використання економічних інструментів, щоб вплинути на дії Лукашенка, в тому числі санкції”, — цитує його слова ТАСС.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію навколо акцій протесту в день президентських виборів в країні, заявивши, що протестувальниками управляли з-за кордону, згадавши при цьому людей з Чехії, Польщі, Росії, України.