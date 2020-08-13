Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после обвинений Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Белорусского посла в Чехии вызвали в МИД страны в среду для разъяснения слов президента республики Александра Лукашенко, который ранее заявлял, что акции протеста могли координироваться из Чехии. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС и Telegram-канал "Наша Ніва", передает УНН.
"Мы ни в коем случае не можем с этим согласиться. Мы хотим выяснить, почему он сказал такие слова. Ждем доказательств. Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чешской Республики", - сказал министр Томаш Петржичек, которого цитирует "Наша Ніва".
Глава МИД Чехии также сообщил, что белорусскому послу выразили "решительное несогласие с происходящим в Беларуси", где, по его словам, имеет место "подавление митингов, жестокое обращение с демонстрантами".
"Мы также выразили несогласие с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции. Тот факт, что для контроля за голосованием не была допущена миссия международных наблюдателей, ясно доказывает, что выборы не были свободными", - заявил Петржичек.
Глава чешской дипломатии не исключил возможность введения Евросоюзом санкций против руководства Беларуси.
"В пятницу ситуацию в Беларуси рассмотрят министры иностранных дел государств - членов ЕС. Речь пойдет и о возможном использовании экономических инструментов, чтобы повлиять на действия Лукашенко, в том числе санкциях", - цитирует его слова ТАСС.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг акций протеста в день президентских выборов в стране, заявив, что протестующими управляли из-за рубежа, вспомнив при этом людей из Чехии, Польши, России, Украины.