Посівна у воєнний час: до сівби ярих культур приступили 11 областей України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. До сівби ярих культур приступили 11 областей України, при цьому на відповідну дату в минулому році в Україні посів ще не розпочинали, передає УНН із посиланням на Мінагропрод.
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"Станом на 23.03.2022 року прогнозовані площі посіву основних ярих культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 5 990 млн га, що на 1,689 млн га менше від показника минулого року (7 679 тис.га).
До сівби ярих культур приступили 11 областей України, при цьому на відповідну дату в минулому році в Україні посів ще не розпочинали", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так всіма категоріями господарств посіяно ярої пшениці 22,5 тис.га (прогноз 2022 року склав 157,4 тис.га), ярого ячменю 74,8 тис.га (прогноз склав 1036,5 тис.га), ярого ріпака 1,6 тис.га (прогноз склав 23,9 тис.га), вівса 15,2 тис. га (прогноз склав 134,0 тис.га), гороху 21,1 тис. га (прогноз склав 172,2 тис.га), цукрових буряків 3,3 тис.га (прогноз склав 201,9 тис.га), соняшника 2,2 тис.га (прогноз склав 4811,0 тис. га), сої 2,0 тис.га (прогноз склав 1041,4 тис. га.).
У сільськогосподарських підприємствах продовжується перше підживлення озимих сільськогосподарських культур азотними мінеральними добривами та догляд за посівами.
За оперативною інформацією областей посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га, що на 0,4 млн га більше від показника 2021 року в т.ч.:
озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, що 0,4 млн га більше від показника 2021 року, жита посіяно 159 тис. га, або на 34 тис. га більше,
ячменю посіяно 1 млн га, що на 45 тис. га більше.
Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 24 тис. га, що на 143 тис.га більше від показника 2021 року.
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