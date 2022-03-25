Посевная в военное время: к севу яровых культур приступили 11 областей Украины

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"По состоянию на 23.03.2022 года прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 5 990 млн га, что на 1,689 млн га меньше показателя прошлого года (7 679 тыс. га).

К севу яровых культур приступили 11 областей Украины, при этом на соответствующую дату в прошлом году в Украине посев еще не начинали", - говорится в сообщении.

Детали

Так всеми категориями хозяйств посеяно яровой пшеницы 22,5 тыс. га (прогноз 2022 года составил 157,4 тыс. га), ярового ячменя 74,8 тыс. га (прогноз составил 1036,5 тыс. га), ярового рапса 1,6 тыс. га (прогноз составил 23,9 тыс. га), овса 15,2 тыс. га (прогноз составил 134,0 тыс. га), гороха 21,1 тыс. га (прогноз составил 172,2 тыс. га), сахарной свеклы в 3,3 тыс. га (прогноз составил 201,9 тыс. га), подсолнечника 2,2 тыс. га (прогноз составил 4811,0 тыс. га), сои 2,0 тыс. га (прогноз составил 1041,4 тыс. га.).

В сельскохозяйственных предприятиях продолжается первая подкормка озимых сельскохозяйственных культур азотными минеральными удобрениями и уход за посевами.

По оперативной информации областей посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га, что на 0,4 млн га больше показателя 2021 года в т.ч.:

Озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, что на 0,4 млн га больше показателя 2021 года, ржи посеяно 159 тыс. га, или на 34 тыс. га больше,

Ячменя посеяно 1 млн га, что на 45 тыс. га больше.

Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 1 млн 24 тыс. га, что на 143 тыс. га больше показателя 2021 года.

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