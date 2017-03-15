Посівна кампанія розпочалася в більшості областей України – Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Враховуючи сприятливі погодні умови, аграрії розпочали посівну кампанію вже у 15 областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.
Станом на 15 березня сівбу ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 138 тис. га, що становить 6% від прогнозу.
Зокрема, ярою пшеницею засіяли 4 тис. га (прогнозується 190 тис. га), ярим ячменем – 95 тис. га (прогноз – 1728 тис. га), вівсом – 5 тис. га (прогноз – 208 тис. га), горохом – 34 тис. га (прогноз – 276 тис. га).
Також тривають роботи з внесення поживних речовин: підживлено 63% озимих культур на зерно (4,4 млн га) та 70% озимого ріпака (610 тис. га).
Найбільші площі озимих зернових підживлено в Одеській (617,6 тис. га), Миколаївській (490,1 тис. га), Херсонській (402,2 тис. га), Запорізькій (418,3 тис. га), Дніпропетровській (345 тис. га), Харківській (293,3 тис. га) та Вінницькій (211,7 тис. га) областях.
Загалом за період весняно-літніх польових робіт у 2017 році аграрії планують використати майже 960 тисяч тонн поживних речовин.
Як повідомляв УНН 9 березня, весняно-польові роботи розпочалися з південних областей України. Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,2 млн га, в тому числі ранніх ярих зернових – 2,4 млн га.