Посевная кампания началась в большинстве областей Украины - Минагрополитики

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Учитывая благоприятные погодные условия, аграрии начали посевную кампанию уже в 15 областях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на 15 марта сев ранних зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 138 тыс. га, что составляет 6% от прогноза.

В частности, яровой пшеницей засеяли 4 тыс. га (прогнозируется 190 тыс. га), ярым ячменем - 95 тыс. га (прогноз - 1728 тыс. га), овсом - 5 тыс. га (прогноз - 208 тыс. га), горохом - 34 тыс. га (прогноз - 276 тыс. га).

Также продолжаются работы по внесению питательных веществ: подкормлено 63% озимых культур на зерно (4,4 млн га) и 70% озимого рапса (610 тыс. га).

Наибольшие площади озимых зерновых подкормлено в Одесской (617,6 тыс. га), Николаевской (490,1 тыс. га), Херсонской (402,2 тыс. га), Запорожской (418,3 тыс. га), Днепропетровской (345,0 тыс. га), Харьковской (293,3 тыс. га) и Винницкой (211,7 тыс. га) областях.

Всего за период весенне-летних полевых работ в 2017 году аграрии планируют использовать почти 960 тысяч тонн питательных веществ.

Как сообщал УНН 9 марта, весенне-полевые работы начались с южных областей Украины. Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн га, в том числе ранних яровых зерновых - 2,4 млн га.

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