Посівна-2023: уже 12 областей посіяли ярі культури
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. 12 регіонів України завершили сівбу ярих культур, загалом під час нинішньої посівної засіяно вже 12,8 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.
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За даними міністерства, "на перший тиждень літа в Україні посіяно 12,8 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, зокрема, зернових – 5 млн 605 тис. га", з яких:
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- ярої пшениці – 271,0 тис. га;
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- ярого ячменю – 808,6 тис. га;
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- гороху – 137,2 тис. га;
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- вівса – 145,6 тис. га;
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- кукурудзи – 3 999,6 тис. га;
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- гречки – 116,2 тис. га;
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- проса – 48,5 тис. га.
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"Аграрії 12 областей: Вінниччини, Запоріжжя, Івано-Франківщини, Кіровоградщини, Одещини, Полтавщини, Сумщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, Буковини та Чернігівщини завершили сівбу ярих культур", - повідомили в Мінагрополітики.
Сівбу соняшника проведено на площі – 5 213,1 тис. га, сої – 1 762,7 тис. га.
Цукрових буряків посіяно на площі 213,1 тис. га.
Нагадаємо
Україна планує засіяти найбільшу площу ярої пшениці за останні 12 років.