Посівна-2023: уже 12 областей посіяли ярі культури

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За даними міністерства, "на перший тиждень літа в Україні посіяно 12,8 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, зокрема, зернових – 5 млн 605 тис. га", з яких:



ярої пшениці – 271,0 тис. га;



ярого ячменю – 808,6 тис. га;



гороху – 137,2 тис. га;



вівса – 145,6 тис. га;



кукурудзи – 3 999,6 тис. га;



гречки – 116,2 тис. га;



проса – 48,5 тис. га.



"Аграрії 12 областей: Вінниччини, Запоріжжя, Івано-Франківщини, Кіровоградщини, Одещини, Полтавщини, Сумщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, Буковини та Чернігівщини завершили сівбу ярих культур", - повідомили в Мінагрополітики.

Сівбу соняшника проведено на площі – 5 213,1 тис. га, сої – 1 762,7 тис. га.

Цукрових буряків посіяно на площі 213,1 тис. га.

Нагадаємо

Україна планує засіяти найбільшу площу ярої пшениці за останні 12 років.