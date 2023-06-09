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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Посевная-2023: уже 12 областей посеяли яровые культуры

Киев • УНН

 • 1458848 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. 12 регионов Украины завершили сев яровых культур, в целом во время нынешней посевной засеяно уже 12,8 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

Посевная-2023: уже 12 областей посеяли яровые культуры

Детали

По данным министерства, "на первую неделю лета в Украине посеяно 12,8 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур, в частности, зерновых – 5 млн 605 тыс. га", из которых:

  • яровой пшеницы – 271,0 тыс. га;
  • ярового ячменя – 808,6 тыс. га;
  • гороха – 137,2 тыс. га;
  • овса – 145,6 тыс. га;
  • кукурузы – 3 999,6 тыс. га;
  • гречихи – 116,2 тыс. га;
  • проса – 48,5 тыс. га.

"Аграрии 12 областей: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Буковины и Черниговской завершили сев яровых культур", - сообщили в Минагрополитики.

Сев подсолнечника проведен на площади – 5 213,1 тыс. га, сои – 1 762,7 тыс. га.

Сахарная свекла посеяна на площади 213,1 тыс. га.

Напомним

Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет.

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