Посевная-2023: уже 12 областей посеяли яровые культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. 12 регионов Украины завершили сев яровых культур, в целом во время нынешней посевной засеяно уже 12,8 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
По данным министерства, "на первую неделю лета в Украине посеяно 12,8 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур, в частности, зерновых – 5 млн 605 тыс. га", из которых:
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- яровой пшеницы – 271,0 тыс. га;
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- ярового ячменя – 808,6 тыс. га;
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- гороха – 137,2 тыс. га;
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- овса – 145,6 тыс. га;
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- кукурузы – 3 999,6 тыс. га;
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- гречихи – 116,2 тыс. га;
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- проса – 48,5 тыс. га.
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"Аграрии 12 областей: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Буковины и Черниговской завершили сев яровых культур", - сообщили в Минагрополитики.
Сев подсолнечника проведен на площади – 5 213,1 тыс. га, сои – 1 762,7 тыс. га.
Сахарная свекла посеяна на площади 213,1 тыс. га.
Напомним
Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет.