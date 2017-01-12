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Посилку з боєприпасами вилучили поліцейські у Львові

Посилку з боєприпасами вилучили поліцейські у Львові

Київ • УНН

 • 6047 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. У Львові правоохоронці вилучили посилку з боєприпасами. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції львівської області.

Вчора, 11 січня, до поліції надійшло повідомлення від чергового одного з митних постів, що у посилці, яка надійшла зі США на ім’я жительки міста Чортків Тернопільської області, ймовірно, спаковані боєприпаси.

Правоохоронці вилучили посилку, у якій були патрони для нарізної зброї калібру 308 - 120 штук та патрони для гладкоствольної зброї 12 калібру у кількості 55 штук. Вилучені боєприпаси скеровані на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.

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