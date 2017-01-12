Посылку с боеприпасами изъяли полицейские во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Во Львове правоохранители изъяли посылку с боеприпасами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Вчера, 11 января, в полицию поступило сообщение от дежурного одного из таможенных постов, что в посылке, поступившей из США на имя жительницы города Чертков Тернопольской области, вероятно, упакованы боеприпасы.
Правоохранители изъяли посылку, в которой были патроны для нарезного оружия калибра 308 - 120 штук и патроны для гладкоствольного оружия 12 калибра в количестве 55 штук. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Проводится досудебное расследование.