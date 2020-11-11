Посилення карантину: Мінкульт пропонуватиме компенсації для бізнесу через простій

"У МКІП вже готуємо нашу пропозицію до Кабміну про режим фінансових компенсацій. Будемо апелювати до європейського досвіду, бо введення локдауну там передбачало фінансові компенсації від держави суб’єктам господарювання (у тому числі і самозайнятим) на період простою", - написав Ткаченко.

Також він наводить розрахунки про вплив карантинних обмежень на культуру, туризм та креативні індустрії - 2% ВВП країни, або більше 83 млрд грн - це сукупні втрати бізнесу сфери культури, креативних індустрій та туризму від недоотриманого доходу з початку березня, враховуючи перший локдаун.

Зокрема:

▪️ туризм – падіння туристичного потоку на 75%, закриття кордонів. Падіння середньої завантаженості готелів з 50% до 20%. Середні втрати доходу за 1 вікенд – 1 045, 66 млн грн;

▪️ готелі – падіння середньої завантаженості готелів з 50% до 20%. Середні втрати доходу за 1 вікенд – 119,77 млн грн;

▪️ кінотеатри – втрата відвідувачів на 39%. Середні втрати доходу за 1 вікенд – 17,13 млн грн;

▪️ культура та креативні індустрії (без ІТ та кіномереж) – втрата 50% доходу через обмеження на проведення заходів та вхід до закладів, втрата платоспроможності. Середні втрати доходу за 1 вікенд – 324,16 млн грн;

▪️ втрати у робочій силі та доходах відкидають галузі туризму, культури та креативних індустрій на рівень 2010 року;

▪️ локдаун туризму, культури та креативних індустрій може призвести до втрати близько 10% ВВП протягом найближчих 5 років;

▪️ відновлення ринків відбуватиметься повільно через міграцію спеціалістів до більш захищених індустрій. Негативний баланс робочої сили у креативних індустріях призведе до втрати їх експортного потенціалу та можливості промоції України у світі через креативні продукти та послуги.

"Ситуація потребує термінових рішень. Попередні заходи – гранти УКФ чи УІКу – зараз на етапі здійснення, і, сподіваюсь, будуть доведені Мінфіном до завершення. А закон про 7% ПДВ має спрацювати після завершення локдауну", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, уряд сьогодні запровадив в України карантин "вихідного дня". Під час голосування серед всіх представників уряду не підтримав дане рішення лише очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.