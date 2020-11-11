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Усиление карантина: Минкульт будет предлагать компенсации для бизнеса из-за простоя

Усиление карантина: Минкульт будет предлагать компенсации для бизнеса из-за простоя

Киев  •  УНН

 • 15950 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Минкульт готовит предложение Кабмину относительно финансовых компенсаций от государства субъектам хозяйствования на период простоя из-за введения жесткого карантина. Об этом написал в Facebook глава министерства Александр Ткаченко, передает УНН.

"В МКИП уже готовим наше предложение в Кабмин о режиме финансовых компенсаций. Будем апеллировать к европейскому опыту, потому что введение локдауна там предусматривало финансовые компенсации от государства субъектам хозяйствования (в том числе и самозанятым) на период простоя", - написал Ткаченко.

Также он приводит расчеты о влиянии карантина на культуру, туризм и креативные индустрии - 2% ВВП страны, или более 83 млрд грн - это совокупные потери бизнеса сферы культуры, креативных индустрий и туризма от недополученного дохода с начала марта, учитывая первый локдаун.

В частности:

▪️ туризм - падение туристического потока на 75%, закрытие границ. Падение средней загруженности гостиниц с 50% до 20%. Средние потери дохода за 1 уикенд - 1045, 66 млн грн;
▪️ гостиницы - падение средней загруженности гостиниц с 50% до 20%. Средние потери дохода за 1 уикенд - 119,77 млн грн;
▪️ кинотеатры - потеря посетителей на 39%. Средние потери дохода за 1 уикенд - 17,13 млн грн;
▪️ культура и креативные индустрии (без ІТ и киносети) - потеря 50% дохода из-за ограничений на проведение мероприятий и вход в учреждения, потеря платежеспособности. Средние потери дохода за 1 уикенд - 324,16 млн грн;
▪️ потери в рабочей силе и доходам откидают области туризма, культуры и креативных индустрий на уровень 2010 года;
▪️ локдаун туризма, культуры и креативных индустрий может привести к потере около 10% ВВП в течение ближайших 5 лет;
▪️ восстановление рынков будет происходить медленно из-за миграции специалистов к более защищенным индустриям.

Отрицательный баланс рабочей силы в креативных индустриях приведет к потере их экспортного потенциала и возможности продвижения Украины в мире через креативные продукты и услуги.

"Ситуация требует срочных решений. Предыдущие мероприятия - гранты УКФ или УИКу - сейчас на этапе осуществления, и, надеюсь, будут доведены Минфином до конца. А закон о 7% НДС должен сработать после завершения локдауна", - отметил Ткаченко.

Напомним, правительство сегодня ввело в Украине карантин "выходного дня". Во время голосования среди всех представителей правительства не поддержал данное решение только глава Минкульта Александр Ткаченко.

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