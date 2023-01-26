Поширював дані про місця розташування ЗСУ в деокупованому Лимані: прихильнику "руського миру" оголосили підозру

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 7296 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 17397 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 29382 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 39687 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 69765 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 48961 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 101726 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 74505 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61556 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119373 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 43839 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 34508 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 88560 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 34343 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 30493 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 69754 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 89881 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 101719 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 224887 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 274479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 31471 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 35275 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29349 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 33612 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49075 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Поширював дані про місця розташування ЗСУ в деокупованому Лимані: прихильнику "руського миру" оголосили підозру

Київ • УНН

 • 1117389 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Лимані Донецької області виявили прихильника "руського миру", який після деокупації міста неодноразово передавав інформацію про місця розташування Збройних Сил України російським загарбникам. Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану, повідомляє УНН з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора. 

Поширював дані про місця розташування ЗСУ в деокупованому Лимані: прихильнику "руського миру" оголосили підозру

Деталі

Зазначається, що з листопада 2022-го по січень цього року, після деокупації українськими захисниками Лиману, чоловік через месенджер неодноразово передавав інформацію про місця дислокації ЗСУ на території міста. Підозрюваний надсилав координати з місцями розташування штабів і техніки наших військових, повідомили слідчі.

Наразі прихильнику "руського миру" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюються ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02