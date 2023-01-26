Поширював дані про місця розташування ЗСУ в деокупованому Лимані: прихильнику "руського миру" оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Лимані Донецької області виявили прихильника "руського миру", який після деокупації міста неодноразово передавав інформацію про місця розташування Збройних Сил України російським загарбникам. Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану, повідомляє УНН з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.
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Зазначається, що з листопада 2022-го по січень цього року, після деокупації українськими захисниками Лиману, чоловік через месенджер неодноразово передавав інформацію про місця дислокації ЗСУ на території міста. Підозрюваний надсилав координати з місцями розташування штабів і техніки наших військових, повідомили слідчі.
Наразі прихильнику "руського миру" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюються ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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