Поширював дані про місця розташування ЗСУ в деокупованому Лимані: прихильнику "руського миру" оголосили підозру

Деталі

Зазначається, що з листопада 2022-го по січень цього року, після деокупації українськими захисниками Лиману, чоловік через месенджер неодноразово передавав інформацію про місця дислокації ЗСУ на території міста. Підозрюваний надсилав координати з місцями розташування штабів і техніки наших військових, повідомили слідчі.

Наразі прихильнику "руського миру" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюються ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації.