Намагався влаштуватися до Сумської ОВА: СБУ затримала російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації, повідомляє УНН з посиланням на сторінку СБУ в Telegram.
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"У результаті багатоетапної спецоперації у Сумах затримано агента фсб, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, агентом рф виявився житель Сум, якого фсб завербувало перед початком повномасштабного вторгнення. Він погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.
Після 24 лютого, як вказано, російський агент розвідував місця дислокації та переміщення українських Сил оборони на території регіону, а також збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин. Щоб убезпечити його від викриття, окупанти розраховувались за "послуги" криптовалютою.
Пізніше, за даними СБУ, чоловік отримав завдання влаштуватися до Сумської ОВА. У разі успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії рф. Отримані відомості агент планував передавати російським окупантам через закриті канали електронного зв’язку, використовуючи заздалегідь відпрацьовані умовні символи.
Правоохоронці викрили російського агента та затримали біля адміністративної будівлі місцевої ОВА. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.
Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
СБУ повідомила, що знешкодила агентурну мережу російського гру, що коригувала ракетні удари по Дніпру, яку перевірять на причетність до атаки на багатоповерхівку 14 січня.