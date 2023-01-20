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У Дніпрі затримали 7 російських коригувальників: перевірять на причетність до удару по 9-поверхівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що знешкодила агентурну мережу російського гру, що коригувала ракетні удари по Дніпру, яку перевірять на причетність до атаки на багатоповерхівку 14 січня, що забрала життя 46 людей, пише УНН.

У Дніпрі затримали 7 російських коригувальників: перевірять на причетність до удару по 9-поверхівці

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"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил рф (більше відому як гру) у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі. Під час оперативних дій затримано 7 російських агентів", - повідомив очільник СБУ Василь Малюк.

"Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару рф по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року", - вказали в СБУ.

Деталі

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

"Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - повідомили в СБУ.

Окрім того, за повідомленням, агенти рф збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам гру через резидента групи.

"Ним виявився громадянин рф, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої «південно-східної Української республіки», підконтрольної країні-агресору. Згодом зловмисник втік до росії, де був завербований кадровими співробітниками гру. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх «ідейних» однодумців-земляків", - розповіли у спецслужбі.

Раніше група перебувала в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України.

Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили:

▪️ саморобні вибухові пристрої;
▪️ комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;
▪️ прокремлівську літературу.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.

Ворожий ракетний удар по житловій 9-поверхівці у Дніпрі 14 січня забрав життя 46 людей, ще 80 отримали поранення.

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