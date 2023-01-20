В Днепре задержали 7 российских корректировщиков: проверят на причастность к удару по 9-этажке

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"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил рф (больше известную как гру) в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. Во время оперативных действий задержаны 7 российских агентов", - сообщил глава СБУ Василий Малюк.

"Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару рф по жилому дому в Днепре 14 января этого года", - указали в СБУ.

Детали

По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места «прилетов», чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать", - сообщили в СБУ.

Кроме того, по сообщению, агенты рф собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Всю собранную информацию они передавали представителям группы через резидента группы.

"Им оказался гражданин рф, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой «юго-восточной Украинской республики», подконтрольной стране-агрессору. Впоследствии злоумышленник бежал в россию, где был завербован кадровыми сотрудниками гру. По их заданию он создал собственную агентуру из своих «идейных» единомышленников-земляков", - рассказали в спецслужбе.

Ранее группа находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 года начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а локации передавали в виде электронных координат с фотоматериалами.

Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили:

▪️ самодельные взрывные устройства;

▪️ компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;

▪️ прокремлевскую литературу.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.

Вражеский ракетный удар по жилой 9-этажке в Днепре 14 января унес жизни 46 человек, еще 80 получили ранения.