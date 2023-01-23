Пытался устроиться в Сумскую ОВА: СБУ задержала российского агента

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"В результате многоэтапной спецоперации в Сумах задержан агент фсб, который получил вражеское задание устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, агентом рф оказался житель Сум, которого фсб завербовало перед началом полномасштабного вторжения. Он согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После 24 февраля, как указано, российский агент разведывал места дислокации и перемещения украинских Сил обороны на территории региона, а также собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей. Чтобы обезопасить его от разоблачения, оккупанты рассчитывались за "услуги" криптовалютой.

Позже мужчина, по данным СБУ, получил задание устроиться в Сумскую ОВА. В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии рф. Полученные сведения агент планировал передавать российским оккупантам через закрытые каналы электронной связи, используя заранее отработанные условные символы.

Правоохранители разоблачили российского агента и задержали возле административного здания местной ОЫА. Во время обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

СБУ сообщила, что обезвредила агентурную сеть российского гру, корректировавшую ракетные удары по Днепру, которую проверят на причастность к атаке на многоэтажку 14 января.