Распространял данные о местах расположения ВСУ в деоккупированном Лимане: стороннику "русского мира" объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Лимане Донецкой области обнаружили сторонника "русского мира", который после деоккупации города неоднократно передавал информацию о местах расположения Вооруженных Сил Украины российским захватчикам. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения, сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса Генпрокурора.
Детали
Отмечается, что с ноября 2022-го по январь этого года, после деоккупации украинскими защитниками Лимана, мужчина через мессенджер неоднократно передавал информацию о местах дислокации ВСУ на территории города. Подозреваемый присылал координаты с местами расположения штабов и техники наших военных, сообщили следователи.
Сейчас стороннику "русского мира" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляются ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который пытался устроиться в Сумскую областную военную администрацию.