Распространял данные о местах расположения ВСУ в деоккупированном Лимане: стороннику "русского мира" объявили подозрение

Детали

Отмечается, что с ноября 2022-го по январь этого года, после деоккупации украинскими защитниками Лимана, мужчина через мессенджер неоднократно передавал информацию о местах дислокации ВСУ на территории города. Подозреваемый присылал координаты с местами расположения штабов и техники наших военных, сообщили следователи.

Сейчас стороннику "русского мира" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляются ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который пытался устроиться в Сумскую областную военную администрацию.