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Посеред вулиці у Житомирі виявили тіло мертвого чоловіка

Посеред вулиці у Житомирі виявили тіло мертвого чоловіка

Київ • УНН

 • 8202 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 січня. УНН. Тіло мертвого чоловіка посеред вулиці виявили сьогодні зранку у Житомирі. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник командира батальйону патрульної поліції Житомира Сергій Рудзінський.

Тіло чоловіка виявили на перехресті вулиць Східна та Гоголівська, поруч із чоловіком лежав велосипед. На місце прибули патрульні, які намагались надати чоловіку першу допомогу.

За попередньою інформацією у чоловіка раптово лопнув тромб, що й спричинило його смерть. Відомо, що померлий – людина літнього віку – на вигляд йому близько 60 років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Одещині онук знайшов вбитою свою бабусю.

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Українські Національні Новини

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