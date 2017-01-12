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Посреди улицы в Житомире обнаружили тело мертвого мужчины

Посреди улицы в Житомире обнаружили тело мертвого мужчины

Киев • УНН

 • 8198 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 января. УНН. Тело мертвого мужчины посреди улицы обнаружили сегодня утром в Житомире. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель командира батальона патрульной полиции Житомира Сергей Рудзинский.

Тело мужчины обнаружили на перекрестке улиц Восточная и Гоголевская, рядом с мужчиной лежал велосипед. На место прибыли патрульные, которые пытались оказать мужчине первую помощь.

По предварительной информации у мужчины внезапно лопнул тромб, что и привело к его смерти. Известно, что умерший - мужчина пожилого возраста - на вид ему около 60 лет.

Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области внук нашел убитой свою бабушку.

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