Посреди улицы в Житомире обнаружили тело мертвого мужчины
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 января. УНН. Тело мертвого мужчины посреди улицы обнаружили сегодня утром в Житомире. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель командира батальона патрульной полиции Житомира Сергей Рудзинский.
Тело мужчины обнаружили на перекрестке улиц Восточная и Гоголевская, рядом с мужчиной лежал велосипед. На место прибыли патрульные, которые пытались оказать мужчине первую помощь.
По предварительной информации у мужчины внезапно лопнул тромб, что и привело к его смерти. Известно, что умерший - мужчина пожилого возраста - на вид ему около 60 лет.
Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области внук нашел убитой свою бабушку.