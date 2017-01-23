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Посеред вулиці у Житомирі помер чоловік

Посеред вулиці у Житомирі помер чоловік

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 січня. УНН. Чоловік помер посеред вулиці у центрі Житомира. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції міста.

Близько 16-ї години на перехресті вулиць Київська-Князів Острозьких (колишня Шелушкова) невідомому громадянину раптово стало зле, внаслідок чого чоловік помер.

На місці працювали поліцейські, сквер, де знаходилось тіло чоловіка, був огороджений обмежувальною стрічкою.

За інформацією медиків, у чоловіка міг обірватись тромб.

Українські Національні Новини

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