Посеред вулиці у Житомирі помер чоловік
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 січня. УНН. Чоловік помер посеред вулиці у центрі Житомира. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції міста.
Близько 16-ї години на перехресті вулиць Київська-Князів Острозьких (колишня Шелушкова) невідомому громадянину раптово стало зле, внаслідок чого чоловік помер.
На місці працювали поліцейські, сквер, де знаходилось тіло чоловіка, був огороджений обмежувальною стрічкою.
За інформацією медиків, у чоловіка міг обірватись тромб.