Посреди улицы в Житомире умер мужчина
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 января. УНН. Мужчина умер посреди улицы в центре Житомира. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
Около 16:00 на перекрестке улиц Киевская - Князей Острожских (бывшая Шелушкова) неизвестному гражданину внезапно стало плохо, в результате чего мужчина скончался.
На месте работали полицейские, сквер, где находилось тело мужчины, был огражден ограничительной лентой.
По информации медиков, у мужчины мог оторваться тромб.