Посреди улицы в Житомире умер мужчина

Около 16:00 на перекрестке улиц Киевская - Князей Острожских (бывшая Шелушкова) неизвестному гражданину внезапно стало плохо, в результате чего мужчина скончался.

На месте работали полицейские, сквер, где находилось тело мужчины, был огражден ограничительной лентой.

По информации медиков, у мужчины мог оторваться тромб.