Посеред Києва обвалився балкон. Влада огородила двір
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві на вулиці Половецькій, 14 сталось падіння елементів балкону. Двір будинку огородили, а на місці працюють рятувальники та ЖЕК. Про це повідомили у пресцентрі КМДА, передає УНН.
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“У Шевченківському районі Києва на вул. Половецька, 14 у 9-поверховому житловому будинку сталось падіння конструкцій обрамлення балкону на 7-му поверсі. Потерпілих немає. Двір будинку огороджено, вирішується питання щодо демонтажу обвислих конструкцій”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що на місці працюють 15 рятувальників, працівники ЖЕКу “Татарка”, задіяний кран.
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У КМДА зазначили, що припис господарям квартири щодо стану балкону та необхідності вжити заходів був виписаний 16 квітня цього року обслуговуючою організацією ЖЕКу “УЦУН”.
Нагадаємо
Раніше у Харкові чоловік на балконі влаштував стрілянину зі стартового пістолета.