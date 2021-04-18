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Посеред Києва обвалився балкон. Влада огородила двір

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві на вулиці Половецькій, 14 сталось падіння елементів балкону. Двір будинку огородили, а на місці працюють рятувальники та ЖЕК. Про це повідомили у пресцентрі КМДА, передає УНН.

Цитата

“У Шевченківському районі Києва на вул. Половецька, 14 у 9-поверховому житловому будинку сталось падіння конструкцій обрамлення балкону на 7-му поверсі. Потерпілих немає. Двір будинку огороджено, вирішується питання щодо демонтажу обвислих конструкцій”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на місці працюють 15 рятувальників, працівники ЖЕКу “Татарка”, задіяний кран.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КМДА розповіли, які ремонти заборонено робити власникам квартир у багатоповерхівках

У КМДА зазначили, що припис господарям квартири щодо стану балкону та необхідності вжити заходів був виписаний 16 квітня цього року обслуговуючою організацією ЖЕКу “УЦУН”.

Нагадаємо

Раніше у Харкові чоловік на балконі влаштував стрілянину зі стартового пістолета.

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