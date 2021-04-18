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Посреди Киева обвалился балкон. Власти оградили двор

Посреди Киева обвалился балкон. Власти оградили двор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве на улице Половецкой, 14 произошло падение элементов балкона. Двор дома огородили, а на месте работают спасатели и ЖЭК. Об этом сообщили в пресс-центре КГГА, передает УНН.

Цитата

“В Шевченковском районе Киева на ул. Половецкая, 14 в 9-этажном жилом доме произошло падение конструкций обрамления балкона на 7-м этаже. Пострадавших нет. Двор дома огражден, решается вопрос о демонтаже обвисших конструкций”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на месте работают 15 спасателей, работники ЖЭКа “Татарка”, задействован кран.

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В КГГА отметили, что предписание хозяевам квартиры о состоянии балкона и необходимости принять меры был выписан 16 апреля этого года обслуживающей организацией ЖЭКа “УЦУН”.

Напомним

Ранее в Харькове мужчина на балконе устроил стрельбу из стартового пистолета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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