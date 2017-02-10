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Посадовцю на Житомирщині повідомили про підозру в заволодінні коштами ДПЗКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Житомирщині директору одного з підприємств аграрного сектору повідомили про підозру в заволодінні грошовими коштами Державної продовольчо-зернової корпорації на суму 2,4 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Посадовцю на Житомирщині повідомили про підозру в заволодінні коштами ДПЗКУ

Досудовим розслідуванням установлено, що директор одного з підприємств аграрного сектору Житомирської області, діючи умисно, з метою одержання грошових коштів, отриманих ДПЗКУ під гарантії уряду, надав до цієї корпорації завідомо недостовірні дані про урожайність минулих років та посівні площі.

За інформацією прес-служби, у подальшому, після укладання контракту, умовами якого передбачено поставку 2,4 тис тонн кукурудзи, зловмисник одержав грошові кошти в розмірі 2,4 млн грн. Однак, у передбачений договором строк та до цього часу умови контракту не виконав, зерно кукурудзи не поставив, заволодівши таким чином грошовими коштами на суму 2,4 млн грн.

Наразі директору повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Як повідомляв УНН, філію держпідприємства викрили на незаконному видобутку торфу.

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