Посадовцю на Житомирщині повідомили про підозру в заволодінні коштами ДПЗКУ

Досудовим розслідуванням установлено, що директор одного з підприємств аграрного сектору Житомирської області, діючи умисно, з метою одержання грошових коштів, отриманих ДПЗКУ під гарантії уряду, надав до цієї корпорації завідомо недостовірні дані про урожайність минулих років та посівні площі.

За інформацією прес-служби, у подальшому, після укладання контракту, умовами якого передбачено поставку 2,4 тис тонн кукурудзи, зловмисник одержав грошові кошти в розмірі 2,4 млн грн. Однак, у передбачений договором строк та до цього часу умови контракту не виконав, зерно кукурудзи не поставив, заволодівши таким чином грошовими коштами на суму 2,4 млн грн.

Наразі директору повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Як повідомляв УНН, філію держпідприємства викрили на незаконному видобутку торфу.