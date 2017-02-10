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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Должностному лицу в Житомирской области сообщили о подозрении в завладении средствами ГПЗКУ

Киев • УНН

 • 9059 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Житомирской области директору одного из предприятий аграрного сектора сообщили о подозрении в завладении денежными средствами Государственной продовольственно-зерновой корпорации на сумму 2,4 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Должностному лицу в Житомирской области сообщили о подозрении в завладении средствами ГПЗКУ

Досудебным расследованием установлено, что директор одного из предприятий аграрного сектора Житомирской области, действуя умышленно, с целью получения денежных средств, полученных ГПЗКУ под гарантии правительства, предоставил корпорации заведомо недостоверные данные об урожайности прошлых лет и посевных площадях.

По информации пресс-службы, в дальнейшем, после заключения контракта, условиями которого предусмотрена поставка 2,4 тыс тонн кукурузы, злоумышленник получил денежные средства в размере 2,4 млн грн. Однако, в предусмотренный договором срок и до настоящего времени условия контракта не выполнил, зерно кукурузы не поставил, завладев таким образом денежными средствами на сумму 2,4 млн грн.

Сейчас директору сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как сообщал УНН, филиал госпредприятия уличили в незаконной добыче торфа.

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