Должностному лицу в Житомирской области сообщили о подозрении в завладении средствами ГПЗКУ

Досудебным расследованием установлено, что директор одного из предприятий аграрного сектора Житомирской области, действуя умышленно, с целью получения денежных средств, полученных ГПЗКУ под гарантии правительства, предоставил корпорации заведомо недостоверные данные об урожайности прошлых лет и посевных площадях.

По информации пресс-службы, в дальнейшем, после заключения контракта, условиями которого предусмотрена поставка 2,4 тыс тонн кукурузы, злоумышленник получил денежные средства в размере 2,4 млн грн. Однако, в предусмотренный договором срок и до настоящего времени условия контракта не выполнил, зерно кукурузы не поставил, завладев таким образом денежными средствами на сумму 2,4 млн грн.

Сейчас директору сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как сообщал УНН, филиал госпредприятия уличили в незаконной добыче торфа.