Должностному лицу в Житомирской области сообщили о подозрении в завладении средствами ГПЗКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Житомирской области директору одного из предприятий аграрного сектора сообщили о подозрении в завладении денежными средствами Государственной продовольственно-зерновой корпорации на сумму 2,4 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Досудебным расследованием установлено, что директор одного из предприятий аграрного сектора Житомирской области, действуя умышленно, с целью получения денежных средств, полученных ГПЗКУ под гарантии правительства, предоставил корпорации заведомо недостоверные данные об урожайности прошлых лет и посевных площадях.
По информации пресс-службы, в дальнейшем, после заключения контракта, условиями которого предусмотрена поставка 2,4 тыс тонн кукурузы, злоумышленник получил денежные средства в размере 2,4 млн грн. Однако, в предусмотренный договором срок и до настоящего времени условия контракта не выполнил, зерно кукурузы не поставил, завладев таким образом денежными средствами на сумму 2,4 млн грн.
Сейчас директору сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Как сообщал УНН, филиал госпредприятия уличили в незаконной добыче торфа.