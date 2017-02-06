Посадовцю Миколаївської ОДА оголосили підозру у розкраданні 3,9 млн держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Керівнику товариства та посадовцю ОДА на Миколаївщині повідомлено про підозру у розкраданні бюджетних коштів у сумі 3,9 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Так, прокуратура області розслідує видачу службовою особою ТОВ “Південьбудмонтаж” завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та розтрату посадовцями Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА бюджетних коштів у розмірі 3,9 млн грн.
Установлено, що керівники підприємства та управління капітального будівництва Миколаївської ОДА перерахували бюджетні кошти в сумі 1,8 млн грн за проведення робіт з реконструкції водопроводу в с. Дмитрівка Казанківського району та в сумі 2,1 млн грн за проведення робіт з реконструкції дитячого містечка “Казка” у м. Баштанка, у той час як передбачені договорами роботи в повному обсязі виконані не були.
Керівнику ТОВ “Південьбудмонтаж” та посадовцю Миколаївської облдержадміністрації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 (службове підроблення, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчиненні в особливо великих розмірах) КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
За вчинені злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, прикарпатського посадовця судитимуть за привласнення держмайна на 5 млн грн.