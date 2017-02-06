Должностному лицу Николаевской ОГА объявили подозрение в хищении 3,9 млн госсредств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Руководителю общества и должностному лицу ОГА Николаевской области сообщили о подозрении в хищении бюджетных средств в сумме 3,9 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, прокуратура области расследует выдачу должностным лицом ООО "Пивденьбудмонтаж" заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и растрату должностными лицами Управления капитального строительства Николаевской ОГА бюджетных средств в размере 3,9 млн грн.
Установлено, что руководители предприятия и управления капитального строительства Николаевской ОГА перечислили бюджетные средства в сумме 1,8 млн грн за проведение работ по реконструкции водопровода в с. Дмитровка Казанкивского района и в сумме 2,1 млн грн за проведение работ по реконструкции детского городка "Сказка" в г. Баштанка, в то время как предусмотренные договорами работы в полном объеме выполнены не были.
Руководителю ООО "Пивденьбудмонтаж" и должностному лицу Николаевской облгосадминистрации сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 (служебный подлог, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
За совершенные преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, прикарпатского чиновника будут судить за присвоение госимущества на 5 млн грн.