Посадовцю Львівської митниці обрали запобіжний захід
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 січня. УНН. В.о. заступнику начальника Львівської митниці Юрію Борисову, якого затримали на хабарі у 15 тис. доларів, обрали запобіжний захід. Про це кореспонденту УНН повідомив прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець.
Суд обрав високопосадовцю Львівської митниці запобіжний захід – тримання від вартою терміном на 2 місяці з можливістю сплати застави у 400 тис. грн.
Наразі Ю.Борисов перебуває у СІЗО. У разі внесення застави, він вийде на волю.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.