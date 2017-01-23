Должностному лицу Львовской таможни избрана мера пресечения

Суд избрал высокопоставленному лицу Львовской таможни меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца с возможностью уплаты залога в 400 тыс. грн.

Сейчас Ю.Борисов находится в СИЗО. В случае внесения залога, он выйдет на свободу.

Напомним, как сообщал УНН, руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.