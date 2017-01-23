Должностному лицу Львовской таможни избрана мера пресечения
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 января. УНН. И.о. заместителю начальника Львовской таможни Юрию Борисову, которого поймали на взятке в 15 тыс. долларов, избрана мера пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщил прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.
Суд избрал высокопоставленному лицу Львовской таможни меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца с возможностью уплаты залога в 400 тыс. грн.
Сейчас Ю.Борисов находится в СИЗО. В случае внесения залога, он выйдет на свободу.
Напомним, как сообщал УНН, руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.