Посадовцю ДП "Миколаївський морський торгівельний порт" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем виконувачу обов’язків директора державного підприємства “Миколаївський морський торгівельний порт”. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що нинішній в.о. директора ДП “Миколаївський морський торгівельний порт”, достовірно знаючи, уклав з декількома приватними підприємствами договори про встановлення права сервітуту на користування залізничними коліями держпідприємства довжиною 8291,4 п м, з метою уникнення процедури погодження договорів оренди з Уповноваженим органом управління та заниження в інтересах вказаних товариств плати за користування залізничними коліями.
Такими діями ДП “Миколаївський морський торговельний порт” та державі спричинені збитки на понад 4 млн грн.
Відтак, слідчим повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора ДП “Миколаївський морський торгівельний порт” у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, пособнику терористів, якого затримали в Авдіївці, повідомили про підозру і везуть до Києва.