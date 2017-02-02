Должностному лицу ГП "Николаевский морской торговый порт" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Досудебным расследованием установлено, что нынешний и.о. директора ГП "Николаевский морской торговый порт", достоверно зная, заключил с несколькими частными предприятиями договоры об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями госпредприятия длиной 8291,4 п м, во избежание процедуры согласования договоров аренды с Уполномоченным органом управления и занижение в интересах указанных обществ платы за пользование железнодорожными путями.
Такими действиями ГП "Николаевский морской торговый порт" и государству нанесен ущерб более чем 4 млн грн.
Поэтому следователями сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора ГП "Николаевский морской торговый порт" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, пособнику террористов, которого задержали в Авдеевке, сообщили о подозрении и везут в Киев .