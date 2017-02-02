Должностному лицу ГП "Николаевский морской торговый порт" сообщили о подозрении

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 17139 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 77009 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 26234 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 84895 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 146621 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 144740 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 150519 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158633 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167384 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140335 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 40607 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 38451 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 41482 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 36144 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 32277 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 32757 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 77070 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 222212 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 275787 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 475758 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 176 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 38627 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 38005 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 51903 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 73491 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Должностному лицу ГП "Николаевский морской торговый порт" сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 9260 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Должностному лицу ГП "Николаевский морской торговый порт" сообщили о подозрении

Досудебным расследованием установлено, что нынешний и.о. директора ГП "Николаевский морской торговый порт", достоверно зная, заключил с несколькими частными предприятиями договоры об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями госпредприятия длиной 8291,4 п м, во избежание процедуры согласования договоров аренды с Уполномоченным органом управления и занижение в интересах указанных обществ платы за пользование железнодорожными путями.

Такими действиями ГП "Николаевский морской торговый порт" и государству нанесен ущерб более чем 4 млн грн.

Поэтому следователями сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора ГП "Николаевский морской торговый порт" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, пособнику террористов, которого задержали в Авдеевке, сообщили о подозрении и везут в Киев .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28