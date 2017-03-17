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Посадовцям СБУ повідомили підозру у хабарництві

Посадовцям СБУ повідомили підозру у хабарництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Вчора, 16 березня, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили посадовцям Служби безпеки України підозру в хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Так, 16 березня, детективи НАБУ повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) двом посадовим особам Служби безпеки України, затриманим напередодні.

За версією слідства, підозрювані – начальник сектору відділу контрзахисту економіки (підполковник) одного з обласних управлінь СБУ та заступник начальника відділу цього ж управління (майор), — діючи за попередньою змовою, групою осіб вимагали та одержали від суб’єктів господарювання неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за нездійснення тиску на їх бізнес. Зокрема, детективи НАБУ задокументували факт вимагання посадовцями СБУ у керівників двох комерційних підприємств 50 тис. дол. США й отримання через посередника половини від цієї суми.

Посадовців СБУ затримано 15 березня детективами Бюро спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки СБУ.  Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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