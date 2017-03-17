Посадовцям СБУ повідомили підозру у хабарництві

Так, 16 березня, детективи НАБУ повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) двом посадовим особам Служби безпеки України, затриманим напередодні.

За версією слідства, підозрювані – начальник сектору відділу контрзахисту економіки (підполковник) одного з обласних управлінь СБУ та заступник начальника відділу цього ж управління (майор), — діючи за попередньою змовою, групою осіб вимагали та одержали від суб’єктів господарювання неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за нездійснення тиску на їх бізнес. Зокрема, детективи НАБУ задокументували факт вимагання посадовцями СБУ у керівників двох комерційних підприємств 50 тис. дол. США й отримання через посередника половини від цієї суми.

Посадовців СБУ затримано 15 березня детективами Бюро спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки СБУ. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.