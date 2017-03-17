Должностным лицам СБУ сообщили подозрение во взяточничестве

Так, 16 марта, детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) двум должностным лицам Службы безопасности Украины, задержанным накануне.

По версии следствия, подозреваемые - начальник сектора отдела контрзахисту экономики (подполковник) одного из областных управлений СБУ и заместитель начальника отдела этого же управления (майор) - действуя по предварительному сговору, группой лиц требовали и получили от субъектов хозяйствования неправомерную выгоду в особо крупном размере за неосуществление давления на их бизнес. В частности, детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства должностными лицами СБУ у руководителей двух коммерческих предприятий 50 тыс. долл. США и получение через посредника половины от этой суммы.

Должностных лиц СБУ задержали 15 марта детективы Бюро совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.